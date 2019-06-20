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В Переславле в отремонтированном ДК нельзя проводить занятия для детей

Общество

Помещения для детей не соответствуют санитарным нормам и правилам пожарной безопасности

В Переславле в отремонтированном ДК нельзя проводить занятия для детей
ДК «Ювента»

Переславль-Залесский, Ярославская область, 20 июня 2019, 14:06 — REGNUM  Дом культуры Переславля-Залесского, капитально отремонтированный в 2017 году, не соответствует требованиям к зданиям для размещения дополнительного образования детей. Об этом стало известно из отчета по результатам проверки (имеется в редакции), которая проводилась контрольно-счетной палатой Переславля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Палата проверила муниципальное учреждение дополнительного образования «Ювента». Кружки именно этого учреждения в настоящий момент располагаются в двух помещениях отремонтированного дома культуры. Как показала проверка, эти два кабинета, расположенные в доме культуры, в лицензию на право ведения образовательной деятельности МУ ДО «Ювента» не включены. Попытка включить помещения дома культуры в лицензию не увенчалась успехом, так как в апреле 2019 года были получены отрицательные заключения Роспотребнадзора и пожарного надзора. Следовательно, заниматься с детьми там нельзя.

«Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество () МУК «Дом культуры», которые предполагается использовать для дополнительного образования детей МУ ДО «Ювента» не соответствуют требованиям СанПин», — говорится в отчете контрольно-счетной палаты.

Кроме того, как говорится в отчете, объект не соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности. Какие именно нарушения нашли сотрудники двух ведомств, в отчете не сообщается. На капитальный ремонт ДК в Переславле было потрачено 76 миллионов рублей, большая часть этой суммы была выделена из областного бюджета. Ранее в здании размещалось как раз учреждение дополнительного образования «Ювента». Предполагалось, что после ремонта в большинстве комнат и залов разместятся кружки и секции для детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, через месяц после торжественного открытия обвалился подшив крыльца. Не исключено, что работы по ремонту ДК были проведены ненадлежащим образом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Переславле Ярославской области объединят дома культуры в одно учреждение

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