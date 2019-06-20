Власти Тюменской области обязались построить водовод в Каскаре

Тюмень, , 15:03 — REGNUM Водовод в селе Каскара Тюменской области планируется заменить до конца 2020 года. Об этом сообщил заместитель главы региона Вячеслав Вахрин.

Жительница села Каскара Мария Кузнецова во время «прямой линии» пожаловалась президенту России Владимиру Путину на отсутствие питьевого водоснабжения в населённом пункте на протяжении 20 лет. Люди вынуждены везти бутилированную воду из Тюмени. Хотя в непосредственной близости от села есть птицефабрика, где с водоснабжением нет проблем. Многочисленные обращения к властям с просьбами сделать водоотвод от фабрики в село не дают положительного результата.

По словам заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина в Каскаре водовод длиною 22 км был построен в 1974 году. Со временем он износился. Ранее водоснабжающая артерия находилась на балансе птицефабрики. Владельцы предприятия менялись и водоводом практически никто не занимался.

«В конце следующего года будет построен по концессии новый водовод. Это даст всем потребителям возможность получать качественную воду. Базовые затраты составят 257 млн рублей, сам водовод — 303 млн рублей. По итогам проектирования цена будет уточняться», — сообщил Вячеслав Вахрин.

Отметим, что вопрос жительницы села Каскара удивил главу государства, так как Тюменская область считается состоятельным и самодостаточным регионом. Владимир Путин предположил, что вероятно речь идёт об отдалённом селе. Однако данный населённый пункт расположен в 20 км от Тюмени.

Напомним, традиционная прямая линия с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным началась в 12:00 по московскому времени. С 9 июня граждане России задавали вопросы главе государства. На данный момент на прямую линию поступило более 1,8 млн вопросов, жалоб, предложений.

По данным Центра обработки сообщений, в первую очередь граждане сообщают о проблемах ЖКХ, социальной сферы, образования и экологии.

В 2018 году прямая линия президента России продолжалась 4 часа 20 минут. Всего поступило более 2 млн обращений. 7 июня 2018 года глава государства ответил на 73 вопроса. Большинство из них касались социальных проблем в сфере ЖКХ, экономики, спорта.

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