Эффект «прямой линии»: очередь в онкоцентр Пскова исчезла при телекамерах

Псков, , 14:05 — REGNUM Журналист Антон Верницкий, прибывший со съёмочной группой в Псковский областной онкологический диспансер в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, не увидел там больших очередей к врачам, которые были в онкоцентре ещё накануне и на которые жаловались местные жители.

Верницкий отметил, что реконструкция онкоцентра Пскова завершилась в 2016 году, он оснащён всем необходимым современным оборудованием, в проект государство вложило около 1,5 млрд рублей, но через три года из Пскова посыпались жалобы на то, что на приём к онкологу«очень сложно попасть». Журналист рассказал, что «в коридорах очень много людей сидит, постоянные очереди, записываться напрямую люди приходят чуть ли ни в пять утра», но в регистратуре на его вопрос ответили, что никаких проблем с записью нет.

«Дело в том, что мы были накануне без камер, мы видели в коридорах много-много людей, которые ожидают своих очередей», — пояснил журналист.

При этом только одна из ожидающих приём пациенток призналась, что три недели ждала своей очереди к специалисту.

«Да, не хватает специалистов. Все врачи уезжают от нас. Видимо, маленькая зарплата, недостойная», — признались посетители онкоцентра Пскова, когда им предложили задать вопрос президенту.

Президент России Владимир Путин отметил что дефицит врачей-специалистов оценивается в 25 тыс. человек, среднего медицинского персонала — 130 тыс. человек.

«И одна из ключевых задач в этом смысле, конечно, повышение уровня заработной платы. Опять же, скажу сейчас, что я вот слышал, что заработные платы низкие, в целом по стране они растут. У врачей в этом году уже они выросли на 5% и где-то чуть-чуть не догоняют 77 тысяч. В целом по стране. Это Москва, Петербург — здесь большие зарплаты. Есть регионы, где очень маленькие зарплаты, и нам, безусловно, нужно это выравнивать», — отметил Владимир Путин.

В пресс-службе администрации Псковской области сообщили, что губернатор региона Михаил Ведерников «следит за общением главы государства с россиянами в специальном кабинете видеоконференцсвязи, который расположен в здании администрации региона, и в случае необходимости готов ответить на вопрос президента». Однако его включения не потребовалось, на вопросы по здравоохранению вместе с президентом отвечала глава Минздрава Вероника Скворцова.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, Ведерников заявлял об остром кадровом дефиците в здравоохранении региона. По его данным, каждый медработник трудится в буквальном смысле за двоих, укомплектованность основными кадрами государственных организаций составляет всего 43%.