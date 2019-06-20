Amorepacific пожертвовала косметические средства в благотворительный фонд

Сеул, , 14:09 — REGNUM Южнокорейская компания Amorepacific Group пожертвует 3,3 млн предметов первой необходимости и косметических средств в рамках проекта «Поделись подарком». Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, все косметические средства и предметы первой необходимости будут пожертвованы в благотворительный фонд «Fruit of Love».

Известно, что компания реализует данный проект с 2003 года, а с 2009 года компания Amorepacific Group заключила сотрудничество с благотворительным фондом.

Согласно представителям компании, предметы первой необходимости и косметические средства получат около 3000 женщин, пожилых людей, детей и людей с ограниченными возможностями.

Известно, что в первой половине года компания пожертвовала продукцию пятнадцати брендов, включая IOPE, Primera, Innisfree, Mamonde и Happy Bath, 1500 учреждениям по всей стране. Общая сумма пожертвований составила около 1,65 млрд вон (~$1,42 млн)