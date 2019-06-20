Воронежцы попросили Путина о школе

Воронеж, , 13:59 — REGNUM Просьба жителей воронежского микрорайона Процессор о строительстве школы прозвучала в эфире «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным 20 июня в числе жалоб граждан России на массовую жилищную застройку без строительства инфраструктуры.

«Проблема сейчас возникла не в связи с изменениями в области жилищного строительства. Она должна была бы решаться так: когда привлекаются деньги напрямую вкладчиков, которые софинансировали строительство, в договорах совместного строительства были заложены и вопросы в связи со строительством социальной инфраструктуры», — отметил президент.

«Задача: выработать правовую систему, которая бы обеспечила возводить социнфраструктуру», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, видеообращение воронежцы записали в преддверии «прямой линии» с президентом.

«С 2014 года правительство Воронежской области обещает нам построить школу. Ближайшая школа находится в четырех с половиной километрах, за федеральной трассой М-4», — рассказал один из авторов обращения.

«Мы живем здесь с 2001 года. Сейчас здесь более полутора тысячи детей. Мои дети выросли. Я уже воспитываю внуков — школы до сих пор нет», — говорит другой житель микрорайона.

Добавим, что ранее на отсутствие школы главе государства пожаловались жители другого активно развивающегося микрорайона — улицы Ломоносова.

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