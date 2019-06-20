Жительницу Кабардино-Балкарии судят за отправку террористам 5000 рублей

Нальчик, , 13:49 — REGNUM За помощь террористам попала под статью жительница Кабардино-Балкарской Республики. Её обвиняют в содействии террористической деятельности, а именно — в финансировании боевиков. Как сообщили ИА REGNUM 20 июня в пресс-службе прокуратуры по региону, женщина отправила пять тысяч рублей члену террористической организации в качестве помощи на его деятельность.

Как установлено следствием, данный факт имел место 30 января 2019 года.

«Находясь по месту работы в городе Нальчике, используя киви-кошелёк, осуществила перевод денежных средств в размере 5000 рублей участнику террористической организации «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для приобретения последним оружия, боеприпасов и военной одежды для ведения террористической деятельности на территории Сирии», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд для рассмотрения по существу. Согласно статье УК РФ подсудимой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Кабардино-Балкарии был разоблачен канал помощи боевикам террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), воюющим в Сирии. Было переслано боевикам 300 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.