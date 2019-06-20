Четверг, 20 Июня 2019 года
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Станцию Шиес покинул первый поезд со строительной техникой

Общество

Инвестор открыл строительную площадку для посещения

Архангельск, 20 июня 2019, 13:44 — REGNUM  Первый эшелон со строительной техникой, ранее занятой на месте предполагаемого строительства полигона ТКО на станции Шиес, в четверг 20 июня, покинул площадку. Об этом ИА REGNUM сообщил инвестор проекта ООО «Технопарк».

По данным инвестора, в рамках первого, подготовительного этапа на Шиесе были укреплены подъездные железнодорожные пути, оборудована разгрузочная площадка и установлен металлический забор вокруг территории будущего экотехнопарка. По завершении первого этапа 15 июня задействованная техника была подготовлена к отправке, которая началась 20 июня.

Проход на площадку открыт и теперь каждый желающий в рабочее время может самостоятельно посмотреть, что там происходит. Выход на площадку производится по записи в рабочее время.

Напомним, проект строительства полигона «Шиес» для захоронения отходов в том числе из Москвы вызвал протесты населения, из-за которого Архангельская область была признана в Минприоды РФ самым проблемным регионом мусорной реформы.

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Экотехнопарк «Шиес» в Архангельской области
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