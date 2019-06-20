62% очистных сооружений в Казахстане требуют ремонта или замены — минэнерго

Нур-Султан, , 13:43 — REGNUM Около 45% очистных сооружений в Казахстане требуют модернизации и реконструкции, более 17% очистных сооружений полностью изношены. Об этом заявил министр энергетики республики Канат Бозумбае, сообщает 20 июня агентство «КазТАГ».

По его словам, в республике действуют 56 комплексов очистных сооружений, из которых 10 полностью изношены, а 26 требуют модернизации и реконструкции. Министр отметил, что в Таразе, Атырау и Кустанае сбросы сточных вод выполняются без очистки.

Бозумбаев также прокомментировал ситуацию в Атырау, где произошла массовая гибель рыбы в реке Урал. По его словам, причиной мора стал сброс высокотоксичного хлора.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня заместитель министра энергетики Казахстана Сабит Нурлыбай заявил, что в Атырау завершено расследование массовой гибели рыбы и дело передано в суд.