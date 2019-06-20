В Смоленской области отчитались, как решаются кадровые проблемы в медицине

Смоленск, , 13:41 — REGNUM Дефицит медицинских кадров — проблема не только ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ», репортаж из которой показали в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным 20 июня, но и в целом в Смоленской области, и в других регионах ЦФО. Губернатор Алексей Островский ранее дал поручение по решению этой проблемы в регионе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Смоленской области, комментируя ситуацию.

Причина нехватки специалистов, говорят в администрации региона, в том числе в оттоке медиков на работу в учреждения здравоохранения Московской области и Москвы. Так, приводят данные в администрации, в ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» работает 122 врача и 525 средних медицинских работников. Укомплектованность врачебных должностей составляет 86%, должностей средних медицинских работников — 95%.

Глава региона ранее дал поручение принять меры по решению этой проблемы. Так, в области реализуется целевая подготовка студентов в медицинских вузах, предусматривающая отработку в учреждении здравоохранения не менее трех лет, ведется целевая подготовка ординаторов, предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения за счет средств областного бюджета в виде единовременного денежного пособия в размере в размере 200 тысяч рублей для врачей и в размере 100 тысяч рублей для средних медицинских работников, участие в мероприятиях по закреплению молодых специалистов в сельской местности по программе «Земский доктор», ежемесячная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей врачам-анестезиологам-реаниматологам в размере 5 тысяч рублей медицинским сестрам-анестезистам за счет средств областного бюджета, предоставление медицинским работникам служебного жилья. С 2019 года ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» участвует в реализации региональной составляющей федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными специалистами».

«Благодаря проводимой работе с 2012 по 2018 год в учреждение прибыло 17 молодых врачей, 10 (58,8%) из них обучались по целевому направлению и 68 молодых специалистов, завершивших обучение в образовательных организациях среднего профессионального (медицинского) образования. В 2012 — 2019 годах для медицинских работников было выделено 28 квартир (21 — врачам и 7 средним медицинским работникам). В 2019 году, после окончания обучения в целевой ординатуре, в учреждение прибудут два молодых врача по специальностям «онкология» и «хирургия» и два врача-педиатра-участковых после аккредитации, в 2020 году — четыре врача по специальностям «психиатрия», «рентгенология», «акушерство и гинекология», в 2021 году — четыре врача по специальностям «травматология и ортопедия», «кардиология», «хирургия», «инфекционные болезни», в 2022 году — пять врачей по специальностям «кардиология», «рентгенология», акушерство и гинекология», «инфекционные болезни», «анестезиология-реаниматология», в 2023 году — два врача по специальности «неврология», один врач-терапевт-участковый, в 2024 году — четыре врача-терапевта-участковых и три врача-педиатра-участковых», — рассказали в пресс-службе администрации региона.

Также в рамках развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи с начала 2019 года работает передвижной мобильный комплекс, закупленный за счет федерального бюджета для нужд ОГБУЗ «Рославльской ЦРБ» и близлежащих районов.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос кадрового дефицита в медицине подняли жители Рославля, которые не могут попасть с детьми на прием к узким специалистам в городе с населением в 50 тыс. человек.

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