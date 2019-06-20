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Угрозу роста платы за теплоснабжения обсудят эксперты комитета Госдумы

Общество

Целесообразность

Угрозу роста платы за теплоснабжения обсудят эксперты комитета Госдумы
Иван Шилов © ИА REGNUM
ЖКХ

Москва, 20 июня 2019, 13:35 — REGNUM  Вопросы теплоснабжения обсудит 28 июня экспертный совет по вопросам теплоснабжения при комитете Госдумы по ЖКХ, сообщили в аппарате нижней палаты парламента.

С 2020 года в России запланировано изменение норматива отопления в зависимости от этажности. Из-за этого у владельцев квартир, расположенных на нижних этажах, могут существенно вырасти платежи, рассказал в пресс-центре «Парламентской газеты» член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких («Единая Россия»).

В комитете Госдумы по ЖКХ обещают изучить изменение платы за теплоснабжение, но целесообразности изменения действующего механизма не видят.

Читайте ранее в этом сюжете: Просто физика: о ценах на отопление в зависимости от этажности

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Теплоснабжение
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