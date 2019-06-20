Скончался экс-посол СССР в Британии Леонид Замятин

Москва, , 13:38 — REGNUM 19 июня на 98-м году жизни умер бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР Замятин Леонид Митрофанович. Об этом 20 июня сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.

«Министерство иностранных дел Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 19 июня с. г. на девяносто восьмом году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович», — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

Свою трудовую деятельность Замятин начал в 1946-м году в качестве атташе третьего Европейского отдела, а закончил в 1991 году на должности Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР в Великобритании.

Читайте также: В Москве в возрасте 93 лет умер бывший замглавы КГБ Филипп Бобков