Путин назвал «огромной проблемой» ситуацию с мусором в РФ

Москва, , 13:35 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин назвал «огромной проблемой» ситуацию с мусором в России и мире. Вопрос о переработке отходов главе государства во время «прямой линии» задала блогер Катя Адушкина.

«Как всех школьников во всём мире меня очень интересует проблема ухудшения экологии. Сейчас в России начинают появляться точки сбора раздельного мусора, но всё равно в интернете говоря о том, что в итоге весь мусор сваливается в одну кучу. Как вы будете бороться с этой проблемой, и возможны ли какие-то планы по её решению?»

Также в эфире «прямой линии» показали подборку фотографий из разных регионов РФ о ситуации с вывозом мусора, на которых контейнерные площадки были завалены бытовыми отходами.

«Это большая проблема, она возникла не вчера, мы много раз об этом говорили. Кстати, заниматься этим начали года два-три назад. Как это ни странно прозвучит, но это факт: толчком как раз была очередная «прямая линия», когда люди в Балашихе пожаловались на то, что у них происходит. С моей стороны прошёл сигнал коллегам — в регионы, в правительство. Начали об этом говорить, сделали предметом обсуждения, внимания со стороны государства на всех уровнях», — сказал президент.

Он отметил, что в стране мусор накапливался десятилетиями и как следует проблемой никогда не занимались. В РФ генерируется каждый год около 70 млн тонн отходов, при этом промышленная переработка не ведётся.

«Это огромная проблема, тем более что полигоны скапливались десятилетиями ещё с советских времён. Усугубляется это ещё и тем, что общество в значительной степени превратилось в общество потребления. Даже несмотря на то, что доходы в предыдущие годы упали. Новые упаковки появились: кроме бумаги упаковочной и картона много пластика применяется. В Тихом океане целые острова величиной со среднюю европейскую страну образовались. И там эффект линзы работает таким образом, что влияет на климат по всей планете», — пояснил Путин.

Он напомнил, что губернаторам предоставлено право выбирать, кто будет работать на этих контейнерных площадках — управляющие компании или региональные операторы. И сейчас от мусорной реформы «нужны результаты».