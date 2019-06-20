Двух белух из Шанхайского океанариума доставили в Исландию

Рейкьявик, , 15:33 — REGNUM Две белухи из Шанхайского океанариума, находящиеся в специальных контейнерах, доставлены самолетом в Исландию. Об этом передает 20 июня телерадиокомпания ВВС.

Отмечается, что Серый Малыш и Белый Малыш были пойманы в возрасте около двух лет и выполняли в течение нескольких лет трюки в аттракционах океанариума. Новое пристанище китов находится примерно в 6 000 милях (9 656 км) от Шанхая в заливе Клетцвик вблизи исландского острова Хеймай. Их долгое путешествие после перелета продолжится на машине и пароме, после чего белух выпустят в китовый заповедник.

«Мы работали с Белым Малышом и Серым Малышом в течение последних 18 месяцев, чтобы подготовить их к долгому путешествию, — сказал Энди Бул, глава британского благотворительного фонда Sea Life Trust. — Залив является первым в мире заповедником белух с открытой водой, который обеспечит более естественную субарктическую среду обитания для этих удивительных китов».