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Двух белух из Шанхайского океанариума доставили в Исландию

Общество

Белух выпустят в китовый заповедник

Рейкьявик, 20 июня 2019, 15:33 — REGNUM  Две белухи из Шанхайского океанариума, находящиеся в специальных контейнерах, доставлены самолетом в Исландию. Об этом передает 20 июня телерадиокомпания ВВС.

Отмечается, что Серый Малыш и Белый Малыш были пойманы в возрасте около двух лет и выполняли в течение нескольких лет трюки в аттракционах океанариума. Новое пристанище китов находится примерно в 6 000 милях (9 656 км) от Шанхая в заливе Клетцвик вблизи исландского острова Хеймай. Их долгое путешествие после перелета продолжится на машине и пароме, после чего белух выпустят в китовый заповедник.

«Мы работали с Белым Малышом и Серым Малышом в течение последних 18 месяцев, чтобы подготовить их к долгому путешествию, — сказал Энди Бул, глава британского благотворительного фонда Sea Life Trust. — Залив является первым в мире заповедником белух с открытой водой, который обеспечит более естественную субарктическую среду обитания для этих удивительных китов».

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