Врио мэра Махачкалы ответит в суде за злоупотребление полномочиями

Махачкала, , 13:41 — REGNUM Уголовное дело против бывшего врио мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова направлено в суд для рассмотрения по существу. Экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий и причинении ущерба городу в размере 34 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 20 июня в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Установлено, что в марте 2018 года обвиняемый дал незаконное указание начальнику городского управления ЖКХ. Заключалось оно в том, чтобы обеспечить победу ООО «Дормост» в электронном аукционе и заключить с ней контракт на выполнение работ по ремонту автодорог и улиц по программе «Безопасные и качественные дороги»

«В результате незаконных действий муниципальное казенное учреждение заключило с указанной организацией муниципальный контракт на сумму, которая на более чем 34 млн рублей превысила цену контракта, предложенного другим участником аукциона», — рассказали в прокуратуре.

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Как сообщало ИА REGNUM, Абусупьян Гасанов возглавил Махачкалу в статусе временно исполняющего обязанности 22 января 2018 года. Задержали градоначальника 7 ноября после обысков у него в доме и в рабочем кабинете. Спустя два дня Советский районный суд Махачкалы отпустил Гасанова под домашний арест, поскольку он признался в инкриминируемом ему преступлении и пообещал возместить нанесенный им ущерб.

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