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Свердловский город показали президенту — «не работает мусорная реформа»

Общество

Верхняя Салда «засветилась» на «прямой линии»

Свердловский город показали президенту — «не работает мусорная реформа»
Цитата из х∕ф «На дне». Реж. Владимир Котт. 2014. Россия
На свалке

Верхняя Салда, Свердловская область, 20 июня 2019, 13:19 — REGNUM  Верхнюю Салду (Свердловская область) привели в пример президенту России Владимиру Путину как город, где не работает реформа по обращению с ТКО. Фотографию города показали на «прямой линии — 2019».

«Верхняя Салда, Свердловская область — мусорная реформа не работает. Вот, во что превратился чистый городской район!» — так была подписана фотография, где была изображена переполненная свалка. Были показаны изображения и из других регионов.

Путин отреагировал на фотографии следующим образом:

«То, что показали — это безобразие. Надо посмотреть, где, в каких районах, субъектах Федерации это происходит», — сказал президент.

Напомним, 20 июня 2019 года проходит «прямая линия» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Мероприятие идёт в Гостином дворе, как и в прошлом году.

Читайте ранее в этом сюжете: «Прямая линия» с Владимиром Путиным: все новости

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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