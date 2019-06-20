Курские деятели культуры просят помощи у Путина

Курск, , 13:10 — REGNUM Из Курска обращения на «прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным направили сотрудники областного краеведческого музея и кукольного театра. Жалоба у них одна — отсутствие поддержки федерального центра на строительство новых зданий.

«В этом году исполняется девять лет со дня первого обращения администрации Курской области в адрес Министерства культуры об оказании помощи в 50% софинансировании строительства здания областного краеведческого музея, который с 1926 года и до настоящего времени располагается в здании бывших архиерейских палат», — говорится в обращении, опубликованном порталом 46tv.

Музей не имеет возможности включить в экспозицию предметы из огромного фонда, потому что для них попросту нет места. Сотрудники музея вынуждены работать в стеснённых условиях.

Здание музея кукол находится в плачевном состоянии и не соответствует нормам безопасности. Как сообщил портал «Друг для друга», это не единственная проблема — работники театра жалуются на маленькие зарплаты и заниженные цены на билеты.

Также из города Курчатова поступило обращение от местных жителей, которые пожаловались на уничтожение детских площадок. Придворовые территории всё чаще используются для парковок, лишая горожан мест для прогулок и отдыха.