«Мы тонем в мусоре» — жители Ростовской области жалуются Путину

Покровское, Ростовская область, , 13:12 — REGNUM Жалобы на реализацию мусорной реформы поступили в том числе от жителей Ростовской области на «прямую линию» с президентом РФ.

По словам жительницы села Покровское Неклиновского района Ксении Б., населённый пункт буквально тонет в бытовых отходах, в то время как мусорные контейнеры не вывозятся неделями. Сельчанка подкрепила свою жалобу подтверждающим фотоснимком, сделанным на улицах села.

«Это безобразие. Надо посмотреть, в каких субъектах РФ это происходит», — отреагировал Владимир Путин.

ИА REGNUM напоминает, что Ростовская область считается одним из аутсайдеров по реализации так называемой мусорной реформы. В начале 2019 года Ростов-на-Дону и Таганрог и вовсе были признаны самыми замусоренными муниципалитетами.

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В ходе недавнего визита генерального прокурора России Юрия Чайки на Дон ростовский губернатор Василий Голубев посетовал на попытки дискредитировать с помощью поджога реализацию новой системы обращения с отходами.

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