Миграционная служба ДНР приняла 10 тыс. заявлений на получение паспорта РФ

Донецк, , 13:14 — REGNUM В миграционную службу ДНР подали почти 10 тыс. комплектов документов на приобретение российского гражданства. Об этом 20 июня сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на ведомство.

«На сегодняшний день нами принято почти 10 тыс. комплектов документов на получение паспорта РФ», — приводит данные миграционная служба ДНР.

Всего с начала принятия решения о специальном порядке получения гражданства РФ жителями Донбасса паспорта получили более 200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил получение российских паспортов жителями Донбасса.

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