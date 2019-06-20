Путину рассказали о проблемах челябинского ФАПа

Челябинск, , 12:59 — REGNUM В челябинском посёлке Маук, как и во многих других схожих поселениях, есть проблемы с медицинскими кадрами. Об этом сообщили местные медики президенту Владимиру Путину во время «прямой линии-2019».

Фельдшер Светлана, работающая в фельдшерско-акушерский пункте (ФАПе), рассказала президенту о проблемах в медицине. Молодые кадры не задерживаются в таких местах.

«Главная проблема — жильё на селе. Нет благоустроенного жилья, (приезжим специалистам) нравится село и природа, но возникает вопрос — где мы будем жить? Естественно, они уезжают обратно», — констатировала работник.

Президент ответил следующим образом:

«Действительно, в некоторых регионах РФ мы наблюдаем снижение первичного звена в виде амбулаторных отделений. Количество ФАПов сократилось на 2%, а количество амбулаторных сетей выросло на 26%. Но в некоторых регионах — 18 регионах — мы наблюдаем значительное снижение первичного звена здравоохранения, амбулаторных сетей. В том числе и в благополучных регионах, хотя возглавляют их люди опытные и эффективные», — начал Путин.

Он привёл следующие цифры — в Краснодарском крае число таких учреждений уменьшилось на 25%, в Чеченской республике — тоже значительно, но не так сильно, и ещё в 16 регионах наблюдается схожая проблема. Он призвал министра здравоохранения обратить на это внимание.

«В ближайшее время планируется 390 новых фапов и ремонт 1200 имеющихся, солидный капитальный ремонт. В малых населённых пунктах развивается мобильная медицинская помощь, уже 3 800 бригад создано, и в ближайшие три года планируется запустить работ 1200 мобильных бригад. Будет закуплено оборудование, будут собраны команды специалистов», — добавил президент.

Также Путин призвал региональные власти обратить внимание на проблему с жильём.

«Нужно развивать систему докторов на селе, фельдшеров на селе — мы им платим по миллиону и 500 тысяч рублей по программе земский доктор, земский фельдшер. Врач обозначила одну из существенных проблем — жилье. Жильём должны заниматься региональные и местные власти, они должны предусмотреть деньги в своих бюджетах на эти цели. Иначе люди, конечно, будут уезжать», — считает Путин.

Напомним, 20 июня 2019 года проходит «прямая линия» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Мероприятие идёт в Гостином дворе, как и в 2018 году.

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