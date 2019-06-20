«Элемент сюрприза»: вице-президент EA сравнила лутбкосы с яйцами Kinder

Лондон, , 13:45 — REGNUM Вице-президент компании Electronic Arts по правовым и государственным вопросам Керри Хопкинс сравнила лутбоксы (контейнеры со случайными предметами) в играх EA с шоколадными яйцами Kinder. По её мнению, они приносят игроку «элемент сюрприза», сообщил портал PC GamesN 19 июня.

На встрече, организованной Комитетом парламента Великобритании по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту обсуждались проблемы азартной составляющей видеоигр. Шотландский депутат спросил, считает ли Хопкинс политику введения сундуков со случайными предметами в игры EA этичной. На что вице-президент компании заявила, что считает лутбоксы в играх EA «этичными, весёлыми и приятными для людей».

Хопкинс сказала, что вообще не считает их лутбоксами, а скорее частью «элемента сюрприза», как куклы LOL, яйца Kinder или игрушки Hatchimals. Вице-президент EA также заявила о своём несогласии с экспертными комиссиями некоторых стран (в частности, Великобритании и Австралии) о том, что лутбоксы на являются азартными играми.

Ранее компания Google ввела новые правила введения лутбоксов в мобильные игры с Google Play Store. Теперь разработчики обязаны сообщать о шансах выпадения виртуальных предметов из них. Причиной такого решения послужила политика многих стран (Бельгии, Японии, Южной Кореи и др.) по запрету лутбоксов.

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