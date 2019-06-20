Краевой бал выпускников в Прикамье решили приурочить к Году театра в России

Пермь, , 12:43 — REGNUM В Перми на площади у Театра-Театра 28 июня пройдет краевой бал выпускников «Будущее здесь». Его участниками станут более 5 тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

В 2019 году бал будет приурочен к Году театра в России. По словам министра образования региона Раисы Кассиной, выпускников ждёт настоящее театрализованное представление, перформансы, флешмобы, «зеркальные» люди, ожившие статуи и ходулисты. Часть эспланады превратится в настоящее арт-пространство, где ребята смогут сфотографироваться на память. Кроме того, в периметре будет установлена интерактивная площадка Party Вus, откуда будут вестись прямые включения с участниками бала. Музыкальным подарком гостям вечера станет выступление популярной группы «5sta Family».

Особенностью краевого бала 2019 года станет то, что к выпускникам школ присоединятся ребята из колледжей и техникумов. По данным минобра, бал соберет 4 тыс. выпускников школ, а также 500 выпускников колледжей, техникумов и столько же человек будут представлять родительское сообщество, педколлективы образовательных учреждений.

Приглашения на краевой бал получила золотая молодежь — это те выпускники, которые имеют награды в спорте, культуре, науке, предметных олимпиадах, а также высокие баллы по ЕГЭ.

Добавим, в 2019 году выпускниками школ являются 11 515 человек, выпускниками техникумов — 13 733 человека.