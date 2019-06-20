Гордума Екатеринбурга наконец-то нашла пресс-секретаря

Екатеринбург, , 12:41 — REGNUM В Екатеринбургской городской думе появился пресс-секретарь — им стал перешедший из мэрии Дмитрий Егоркин. Назначение подтвердили в пресс-службе гордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Егоркин уже начал работать — 20 июня его первый рабочий день в качестве пресс-секретаря. Ранее он был специалистом пресс-службы в мэрии Екатеринбурга — тогда он освещал работу транспортного комитета в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, 29 марта из мэрии и гордумы Екатеринбурга одновременно ушли пресс-секретари. Ранее пресс-службу гордумы возглавляла Алёна Земляникова.

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