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Гордума Екатеринбурга наконец-то нашла пресс-секретаря

Общество

Им стал специалист из горадминистрации

Екатеринбург, 20 июня 2019, 12:41 — REGNUM  В Екатеринбургской городской думе появился пресс-секретарь — им стал перешедший из мэрии Дмитрий Егоркин. Назначение подтвердили в пресс-службе гордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Егоркин уже начал работать — 20 июня его первый рабочий день в качестве пресс-секретаря. Ранее он был специалистом пресс-службы в мэрии Екатеринбурга — тогда он освещал работу транспортного комитета в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, 29 марта из мэрии и гордумы Екатеринбурга одновременно ушли пресс-секретари. Ранее пресс-службу гордумы возглавляла Алёна Земляникова.

Читайте ранее в этом сюжете: Гордума и мэрия Екатеринбурга одновременно лишились пресс-секретарей

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