В ДР Конго прошёл день борьбы с сексуальными домогательствами

Букаву, Конго, , 12:27 — REGNUM В среду, 19 июня, на севере ДР Конго в городе Букаву прошли мероприятия в честь дня борьбы с сексуальными домогательствами, передает Deutsche Welle Swahili.

На мероприятие прибыли жертвы изнасилований из различных провинций ДР Конго. Там они, заручившись поддержкой друг друга, пытались забыть то, что им пришлось пережить, сообщает издание.

Большинство жертв — женщины в возрасте от 16 до 70 лет. Они сообщили, что стараются вернуться к обычной жизни, однако зачастую это затрудняется общественными предубеждениями. Женщины разочарованы тем, что дети, которых они родили от своих насильников, подвергаются дискриминации.

В течение последних 10 лет власти ДР Конго проводят активную политику по предотвращению изнасилований. Особые подразделения спецслужб брошены на борьбу с представителями вооруженных группировок, которые, как полагает полиция, ответственны за большинство случаев изнасилования в ДР Конго. Также в стране стали проводить больше расследований по делам об изнасилованиях.

День борьбы с сексуальными домогательствами начиная с 2015 года отмечается по всему миру.