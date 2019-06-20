Жительница Забайкалья — Путину: «Каких мы вырастим защитников Родины?»

Чита, , 12:25 — REGNUM Жительница села Савино Шилкинского района Забайкалья Ираида Бондарева обеспокоена судьбой своей малой родины, где не осталось ни детского сада, ни школы. Свои опасения она высказала в обращении на «прямую линию» с президентом Владимиром Путиным, передаёт газета «Вечорка».

"На сегодняшний день уровень жизни в селе очень низкий. Дети есть, но нет детского сада, школы. Для них не проводятся кружки. Каких мы вырастим защитников Родины?» — говорит женщина.

По её словам, в селе нет сотовой связи, работают только стационарные телефоны.

«Нет достойных памятников участникам Великой Отечественной войны. Существует проблема с водой. Остро стоит вопрос с транспортом, с пожарами», — добавляет Ираида Павловна.

Говорит, что обращалась с этими вопросами к районным и краевым чиновникам, но её вопросы направлялись тем, на кого она писала жалобы.

Напомним, «прямая линия» с президентом началась в 12:00 по московскому времени. На неё поступило более 1,5 миллиона вопросов и обращений.