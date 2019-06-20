Четверг, 20 Июня 2019 года
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На севере Казахстана оштрафовали предприятия, не повышающие зарплату

Общество

Некоторые предприниматели Северо-Казахстанской области пытались скрыть повышение своих доходов

Нур-Султан, 20 июня 2019, 12:15 — REGNUM  Предприятия Северо-Казахстанской области, отказавшиеся от превышения заработных плат работникам, были оштрафованы на 50 млн тенге ($131 тыс.). Об этом 20 июня заявил аким (глава) региона Кумар Аксакалов, сообщает агентство «КазТАГ».

"Проверили несколько предприятий в сельском хозяйстве, которые недобросовестно работали. Насчитали моментально свыше 50 млн тенге штрафов», — отметил он.

По его словам, некоторые предприниматели пытаются скрыть повышение своих доходов. В связи с этим в регионе создана группа из руководства департамента государственных доходов и службы экономических расследований, которая будет выявлять подобные махинации.

Напомним, в министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана сообщили, что на повышение заработных плат рабочим 1−8 разрядов выделят 144 млрд тенге ($375 млн).

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