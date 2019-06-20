На севере Казахстана оштрафовали предприятия, не повышающие зарплату

Нур-Султан, , 12:15 — REGNUM Предприятия Северо-Казахстанской области, отказавшиеся от превышения заработных плат работникам, были оштрафованы на 50 млн тенге ($131 тыс.). Об этом 20 июня заявил аким (глава) региона Кумар Аксакалов, сообщает агентство «КазТАГ».

"Проверили несколько предприятий в сельском хозяйстве, которые недобросовестно работали. Насчитали моментально свыше 50 млн тенге штрафов», — отметил он.

По его словам, некоторые предприниматели пытаются скрыть повышение своих доходов. В связи с этим в регионе создана группа из руководства департамента государственных доходов и службы экономических расследований, которая будет выявлять подобные махинации.

Напомним, в министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана сообщили, что на повышение заработных плат рабочим 1−8 разрядов выделят 144 млрд тенге ($375 млн).