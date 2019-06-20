Четверг, 20 Июня 2019 года
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Собянин рассказал об уникальной технологии нового участка метро

Общество

Впервые удалось совместить метро и автомобильную магистраль в одной станции

Собянин рассказал об уникальной технологии нового участка метро
Иллюстрация: Mos.ru
Станция «Филатов луг»

Москва, 20 июня 2019, 12:07 — REGNUM  Новые технологии позволили объединить станцию метро на новом участке Сокольнической линии и скоростную магистраль. Об этом 20 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, открывая новый участок красной ветки метрополитена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сама технология новой ветки уникальна. Уникальна, потому что в створе магистрали первого класса проложили метро. Такого опыта у Москвы еще не было. При этом мы построили это в рекордные сроки. Этот проект в значительной степени преобразил Новую Москву», — сказал Собянин.

После этого мэр столицы вручил награды работникам, участвовавшим в строительстве новых станций.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня Собянин открыл на юго-западе Москвы новый участок Сокольнической линии метро, состоящий из четырёх станций.

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Строительство метрополитена
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