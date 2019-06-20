Собянин оценил население Новой Москвы в полмиллиона человек

Москва, , 12:03 — REGNUM Новая Москва постепенно становится полноценной частью столицы. Об этом 20 июня заявил мэр города Сергей Собянин, открывая новый участок Сокольнической линии метро, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Уже более полумиллиона человек живёт в Новой Москве. Часть живёт постоянно, часть на дачах, часть приезжает сюда на работу. Это уже огромный город, и он активно, бурно развивается», — сказал Собянин.

Мэр столицы посетовал, что Новая Москва в основном не имела «тяжёлого транспорта» — железных дорог и метро. Однако власти намерены решить эту проблему.

«Поэтому было принято решение построить даже не одну, а две ветки в этом направлении. Сегодня продляем Сокольническую ветку метро до Коммунарки. Это в значительной степени решит проблемы. Вторым этапом пойдём строительством до Коммунарки и до Троицка отдельной веткой метро. Так что Новая Москва становится реальной частью столицы», — заявил Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня состоялся запуск четырёх новых станций на юго-западе столицы. Новый участок стал продолжением Сокольнической линии московского метрополитена.