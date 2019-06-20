Перезахоронение Хаджи-Мурата: экспертиза выяснит, чьи останки предали земле

Махачкала, , 12:02 — REGNUM Вопрос о том, действительно ли в Хунзахском районе Дагестана были перезахоронены останки Хаджи-Мурата — наиба (помощника) имама Шамиля, остаётся открытым. В ближайшее время планируется проведение генетической экспертизы, которая даст окончательный ответ. Об этом 20 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказал координатор проекта «Лев Толстой и Дагестан» Джамалудин Омаров.

Напомним, 2 июня в дагестанском селе Хунзах состоялась церемония перезахоронения предполагаемых останков Хаджи-Мурата, которые с мая 1853 года покоились на месте его гибели — Кахском районе Азербайджана. Мероприятие прошло по инициативе и при непосредственном участии уроженца Хунзахского района, депутата Госдумы от Башкирии Гаджимурада Омарова.

Данная церемония вызвала множество вопросов у общественности и не только с моральной, этической и юридической сторон. Ряд экспертов, в том числе историк, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Патимат Тахнаева высказал опасения, что в Хунзахе могли предать земле останки не наиба, а одного из двух его соратников, которые были убиты с ним в один день. Утверждалось, всех троих обезглавили и закопали недалеко друг от друга, потому нельзя достоверно сказать, какие из захороненных костей принадлежат наибу Шамиля.

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«Почти уверены, что перезахоронены были всё же останки Хаджи-Мурата. Там [в Азербайджане] есть ещё две могилы, но они чуть поодаль. Ситуацию толкуют по-разному, что чуть ли не вместе их хоронили, но все-таки больше вероятность, что хоронили их отдельно. — сказал Джамалудин Омаров.— В любом случае, 100%-ную уверенность даст только экспертиза. У нас есть договоренность с питерской компанией, которая имеет международный сертификат, к ней мы и обратимся для её проведения».

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с перезахоронением останков Хаджи-Мурата вызвал в Дагестане неоднозначную реакцию. Ряд общественных деятелей и большинство пользователей соцсетей резко осудили действия инициаторов и участников церемонии. Их обвинили в краже останков, нарушении норм ислама, где перезахоронение допускается лишь в исключительных случаях, а также заподозрили в попытке прославиться за счёт известной и уважаемой исторической личности.