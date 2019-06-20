Ростовчане просят Путина спасти их от жажды и прислать сити-менеджера

Ростов-на-Дону, , 11:50 — REGNUM Как минимум четыре видеообращения от жителей Ростовской области к главе государства появилось в сети в преддверии «прямой линии» с президентом РФ. О чём дончане просят Владимира Путина — в кратком обзоре ИА REGNUM.

Одним из первых своё видеообращение к Путину записал отец врача-нарколога, председателя регионального отделения общественной организации «Матери против наркотиков» в Краснодарском крае, кандидата медицинских наук Николая Каклюгина, которого подозревают в сбыте наркотиков. Владимир Каклюгин утверждает, что в следственном изоляторе Новочеркасска его сына в ближайшее время могут физически устранить, а потому просит об объективности расследования уголовного дела в отношении Николая.

Подробности здесь: Врач-нарколог пытается выжить в ростовском СИЗО — отец обратился к Путину

Следом за помощью к главе государства обращаются жители обезвоженного посёлка Пригородный в Красносулинском районе. Семьи с маленькими детьми больше месяца живут без воды при том, что столбики уличных термометров уже поднимаются выше + 35 градусов. Ни водоснабжающая компания, ни местные власти не прилагают усилий, утверждают сельчане, к разрешению проблемы.

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С просьбой о помощи к Владимиру Путину обратилась супруга одного из главных архитекторов, задержанных в феврале 2019 года в Ростовской области. Жена подследственного Романа Илюгина — Екатерина Илюгина — надеется, что глава государства поможет разобраться в деле мужа и призвала к объективности расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий.

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Общественный деятель из Ростова-на-Дону Татьяна Крашенникова пожаловалась главе государства на автобусы-«скотовозки», проезд в которых выдержит не каждый пассажир, так как не все транспортные средства оснащены кондиционерами (а некоторые водители просто их не включают, экономя топливо — прим. ИА REGNUM ). Активистка напомнила о провале транспортной реформы в городе-миллионнике, который неофициально носит статус столицы Южного федерального округа, а также попросила ускорить назначение сити-менеджера, так как областной центр депутаты гордумы оставили без руководителя до октября 2019 года.

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Поступит ли один из этих вопросов во время «прямой линии» с президентом РФ, неизвестно. Но оперативно отреагировать на те или иные жалобы готов губернатор Ростовской области. Донской глава Василий Голубев скорректировал своё расписание в плотном рабочем графике и готовится к эфиру.

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