Челябинские рыбаки — Путину: «Просим остановить беспредел на озёрах»

Челябинск, , 11:47 — REGNUM В Челябинской области рыбаки жалуются на то, что озёра закрыты для любительской рыбалки. «Беспредел» стал происходить с октября 2018 года, заявили они в видеообращении Владимиру Путину.

По словам граждан, это происходит при попустительстве областного минсельхоза и Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по Рыболовству. По их словам, любительский лов происходит не бесплатно и не свободно. Якобы коммерсанты обирают рыбаков-любителей и ничего не делают для разведения рыбы.

Переписка с чиновниками идёт уже девять месяцев, результат пока нулевой. Сиутация на озёрах обостряется. Можно было бы пойти в суды. Но в регионе больше трёх тысячи озёр, и если принимать в день решение по каждому, то на всё уйдёт десять лет.

«Вы же можете решить вопрос в течение суток. Просим Вас положить конец беспределу», — говорится в обращении.