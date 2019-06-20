Министр транспорта Франции о легализации марихуаны: «Позиция ясна»

Париж, , 12:32 — REGNUM Франция не будет легализовывать рекреационное использование каннабиса (лат. Cánnabis — обобщенное название, объединяющее ряд психотропных продуктов, получаемых из частей цветущих растений рода Конопля), но может рассмотреть вопрос о разрешении его в медицинских целях. Об этом заявила в четверг, 20 июня, министр транспорта страны Элизабет Борн в интервью телеканалу LCI.

«Позиция (Франции) ясна. Мы против легализации марихуаны для рекреационного использования. Идет дискуссия о медицинском использовании», — заявила Борн.

Комментарии Борн последовали за публикацией в четверг, 20 июня, французским аналитическим центром Conseil d'Analyse Economique отчета, рекомендующего легализовать каннабис для рекреационного использования во Франции.

Несколько стран, включая Германию, Италию и Данию уже разрешили использовать по назначению врача медицинский каннабис (марихуану), а в прошлом году Канада стала второй страной в мире, полностью легализовавшей марихуану.