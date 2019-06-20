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Названо число российских туристов, посетивших Индонезию в 2018 году

Общество

В 2018 году Индонезию посетили более 125 тыс. российских туристов

Названо число российских туристов, посетивших Индонезию в 2018 году
Индонезия

Джакарта, 20 июня 2019, 11:43 — REGNUM  Туристический бренд Индонезии Wonderful Indonesia был представлен в двух крупных городах Российской Федерации, а именно в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы привлечь больше туристов в Индонезию, сообщает Antaranews.

Заместитель директора по развитию маркетинга министерства туризма Индонезии Ниа Нисчая заявила, что количество иностранных туристов из России продолжает расти.

«Многие из российских туристов посетили Таиланд и Вьетнам. Теперь пришло время Индонезии. Мы запустили туристические автобусы с логотипами Wonderful Indonesia в двух крупных городах в России», — отметила Ниа Нисчая в Джакарте.

По данным центрального статистического агентства Индонезии, количество российских туристов в Индонезию в 2018 году составило 125 728 человек, что на 6,97% больше, чем в 2017 году.

«Рост числа прибывающих туристов из России в Индонезию является одним из самых высоких среди других европейских стран», — добавила Ниа Нисчая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее туристический бренд Индонезии «Wonderful Indonesia» завоевал две награды на международной туристической выставке в Пекине.

Читайте ранее в этом сюжете: «Wonderful Indonesia» признана сильным туристическим брендом

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