СМИ выяснили подробности гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука

Киев, , 11:35 — REGNUM Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук, скончавшийся от огнестрельного ранения, в последнее время находился в депрессии, заявили журналисты Татьяна Николаенко и Оксана Денисова 19 июня на telegram-канале The Newsroom.

По их данным, выстрел был произведён из наградного пистолета Форт-17, принадлежавшего парламентарию.

Журналисты выяснили, якобы Тымчук не чистил оружие, а «играл им». Жена просила его этого не делать, но Тымчук ее не слушал.

По свидетельствам жены и соседей депутата, мужчина в последнее время находился в состоянии депрессии.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье «Умышленное убийство». В зависимости от результатов расследования и соответствующих экспертиз, дело будет переквалифицировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Украины выдвинула три версии произошедшего — умышленное убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

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