В автобусах-«скотовозках» +50 градусов — ростовчанка обратилась к Путину

Ростов-на-Дону, , 11:28 — REGNUM Общественный деятель из Ростова-на-Дону Татьяна Крашенникова просит президента РФ Владимира Путина навести порядок в транспортной сфере города-миллионника и прислать нового градоначальника. Об этом говорится в видеообращении ростовчанки к главе государства.

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По словам горожанки, скоро исполнится год с момента неудачной реализации транспортной реформы. Чиновники обещали навести порядок в транспортной сфере города-миллионника, но на деле вместо комфорта пассажиры общественного транспорта терпят неудобства.

«Нас просили потерпеть и подождать. Зимой, когда был большой минус, мы стояли на остановках часами и ждали, когда приедут эти автобусы, терпели и ждали лета. Настало лето, на улице + 40, а в автобусах старых и разбитых, в народе называемых «скотовозками», +50 градусов», — обратила внимание Крашенникова.

Активистка отмечает, что воспользоваться платными парковками в течение трёх лет (с момента их ввода в эксплуатацию) проблематично.

«Весь город усыпан знаками «стоянка запрещена» и знаками «эвакуация». На каком основании они появились в таком количестве на улицах, где нет никакого потока и в спальных дворах, жителям неизвестно. Фактически мы стоим перед выбором — ездить на автобусах, где каждый твой день может стать последним от солнечного удара, инсульта или остановки сердца, либо приезжать и оставлять свою машину под угрозой эвакуации и каждый день оплачивать каким-то очень странным людям со своими специализированными парковками, которые не соответствуют никаким положениям и качеству по пять тысяч рублей», — обратила внимание общественница.

В заключение Крашенникова попросила дать городу 10−20 современных автобусов и прислать «нового сити-менеджера, потому что до октября месяца городская дума отказалась его избирать».

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ИА REGNUM отмечает, что внимательно следить за «прямой линией» с президентом РФ планирует губернатор Ростовской области Василий Голубев. Специально к этому дню он скорректировал график встреч и мероприятий со своим участием.

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