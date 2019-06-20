В Подмосковье отчитались об исполнении бюджета фонда ОМС за 2018 год

Красногорск, , 11:45 — REGNUM В 2018 году доходы бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в Московской области составили 114,4 млрд рублей, или 100,7% от размера, утверждённого законом. Об этом в ходе заседания Московской областной думы заявила директор Территориального ФОМС Подмосковья Ольга Мисюкевич, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам докладчика, расходы составили 113,8 млрд рублей, или 99,6% от запланированной суммы.

«По сравнению с 2017 годом общий объём доходов бюджета увеличился на 8,4 млрд рублей или на 8%, общий объём расходов бюджета увеличился на 6 млрд рублей или на 5,6%», — пояснила Мисюкевич.

Она отметила, что в общей структуре доходов основную долю составили субвенции федерального фонда на финансирование подмосковной областной программы ОМС в размере 89,8 млрд рублей. Ещё 12,7 млрд рублей составил межбюджетный трансфер из бюджета Московской области и 11,3 млрд рублей — межбюджетные трансферты в рамках межтерриториальных расчётов за предоставленную медицинскую помощь иногородним гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Подмосковье увеличивается финансирование на лечение социально значимых заболеваний, не включённых в базовую программу ОМС. На эти цели специально из бюджета выделяется 13 млрд рублей.

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