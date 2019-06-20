Челябинские дольщики — Путину: «Дорогой президент, помогите нам!»

Копейск, Челябинская область, , 11:22 — REGNUM В Копейске Челябинской области дольщики двух строящихся многоквартирных домов просят помощи Владимира Путина. Квартир в многоэтажках ждут более 500 дольщиков, за которыми стоят целые семьи, говорится в видеообращении.

К главе государства обратились дольщики домов по улице Фруктовая, 3, и Коммунистического проспекта, 28. Жилья они не могут получить уже четвёртый год. Добиться чего-либо в коридорах власти пока не удаётся — чиновники отвечают отписками.

«Нас не признают обманутыми, потому что наш застройщик не признаёт себя банкротом. Тем не менее квартир нам не видать. Где он, закон? Закон разрешил дольщикам быть обманутыми», — говорят граждане.

Также они рассказывают о бытовых проблемах, с которыми сталкиваются, не получив до сих пор своих квартир. Бомжуют, разводятся и т. д. Завершается видео словами: «Дорогой президент, помогите нам! Мы Вам верим!»