Четверг, 20 Июня 2019 года
11:23:42 МСК

На международные стандарты в Казахстане планируют перевести 200 колледжей

Общество

В соответствие с международными стандартами планируется перевести 100 специальностей

Душанбе, 20 июня 2019, 11:23 — REGNUM  200 колледжей в Казахстане планируют перейти на международные стандарты образования. Об этом заявила заместитель председателя правления «Холдинг «Кәсіпқор» («Профессионал») Асима Бимендина на круглом столе в Казахстанском институте стратегических исследований при президенте республики, сообщает агентство «Казинформ».

По её словам, холдинг, который является подведомственной организацией министерства образования и науки республики, занимается разработкой новых образовательных программ, соответствующих международным стандартам. Какие именно стандарты имеются в виду, Бимендина не уточнила.

Председатель правления холдинга добавила, что в соответствие с международными стандартами планируется перевести 100 специальностей в 200 профессионально-технических учебных заведениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая председатель правительства Казахстана Аскар Мамин заявил, что крупные компании в республике могут взять в доверительное управление 150 колледжей. Для реализации этой цели планируется создать проектный офис.

Читайте также: Компании Казахстана могут взять в доверительное управление 150 колледжей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Профессиональное образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить