На международные стандарты в Казахстане планируют перевести 200 колледжей

Душанбе, , 11:23 — REGNUM 200 колледжей в Казахстане планируют перейти на международные стандарты образования. Об этом заявила заместитель председателя правления «Холдинг «Кәсіпқор» («Профессионал») Асима Бимендина на круглом столе в Казахстанском институте стратегических исследований при президенте республики, сообщает агентство «Казинформ».

По её словам, холдинг, который является подведомственной организацией министерства образования и науки республики, занимается разработкой новых образовательных программ, соответствующих международным стандартам. Какие именно стандарты имеются в виду, Бимендина не уточнила.

Председатель правления холдинга добавила, что в соответствие с международными стандартами планируется перевести 100 специальностей в 200 профессионально-технических учебных заведениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая председатель правительства Казахстана Аскар Мамин заявил, что крупные компании в республике могут взять в доверительное управление 150 колледжей. Для реализации этой цели планируется создать проектный офис.

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