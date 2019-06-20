Наш городок остался «никому не нужным «придатком»: Путину — из Агрыза

Агрызский район, Татария, , 11:19 — REGNUM Жительница города Агрыза (Татария) Алсу Муллахметова на своей странице в соцсетях в преддверии «прямой линии» с Владимиром Путиным опубликовала открытое письмо, где рассказала о многочисленных бедах небольшого городка с численностью населения 19,7 тыс. человек. Жительница одного из самых богатых регионов России сообщила президенту, что «народ просто вымирает, живёт впроголодь и от «голода пухнет», а вместо среднестатистической зарплаты почти 30 тысяч — «в реальной жизни 8−10 тысяч». Письмо активно обсуждается в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мне 35. Я живу в маленьком городе в провинции и мои просьбы они совершенно такие же, как у большинства жителей нашей страны», — пишет Алсу, отмечая, что «народ просто вымирает, живёт впроголодь и от «голода пухнет», ведь в рационе остались одни доступные углеводы, те самые «макарошки», которые, по словам бывшего саратовского министра, везде стоят одинаково.

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Жительница Агрыза отмечает, что «люди «утонули» в кредитах» и эта «кредитная кабала душит людей и не даёт им дышать». Рассказала она и свою историю, как семь лет назад у неё был бизнес, но после кризиса 2014 года от него остались лишь огромные долги и работы нет.

«Даже наш городок, где раньше было несколько производств и людей «кормила» железная дорога, остался никому не нужным «придатком». Зарплаты упали в несколько раз, а уйти с ЖД люди не могут, потому что, во-первых, их держит ипотека, а во-вторых, просто пойти некуда, — отметила она. — В нашем «городе железнодорожников» среднестатистическая зарплата в почти 30 тысяч в реальной жизни равна 8−10 тысячам максимум».

В конце своего обращения молодая жительница Татарии просит президента «не смотреть на «среднестатистические» цифры», так как они «не имеют ничего общего с реальной жизнью».

35-летнюю Алсу поддержали в соцсетях, активно обсуждаются поднятые ею проблемы:

«Полностью подписываюсь под каждым словом, ёще добавлю, что жить стало невозможно», «Полностью согласна с автором письма», «Жалоба женщины вызывает сочувствие, так живут почти все в малых поселениях…»

Напомним, в регионе, по данным Татарстанстата, в первом квартале 2019 года реальные денежные доходы населения относительно такого же периода 2018 года снизились на 1,2%. При этом орган статистики также говорит о росте номинальных зарплат по республике на 5,1%, — до 35,3 тыс. рублей (на март 2019 года).

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