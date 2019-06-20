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В Туле зажгут «Свечу Памяти»

Общество

Тула присоединится к всероссийской акции

Тула, 20 июня 2019, 11:15 — REGNUM  Тульская область примет участие во Всероссийской акции «Свеча Памяти» в преддверии Дня памяти и скорби, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области 20 июня. Традиционно для участия в акции соберутся ветераны, активисты молодежных организаций, простые жители

Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, откроется 21 июня с 23:00 в Центральном Парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова. На сцене состоится концертная программа, перед собравшимися выступят ветераны. В 00:00 будет организовано шествие колонны к монументу «Бессмертный Полк» и объявлена минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.

В 03:30 22 июня на площади Победы соберутся участники акции «Свеча Памяти» — ровно в 04:00 здесь, у Вечного огня, зажгут свечи в память о миллионах советских людей, погибших в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии может принять участие каждый желающий.

В ночь на 22 июня общественной городской транспорт будет работать по специальному расписанию.

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День памяти и скорби
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