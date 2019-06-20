Врач из Бурятии спас девушку в Сочи по видеосвязи

Сочи, Краснодарский край, , 11:13 — REGNUM Доктор из в Бурятии помог по видеосвязи девушке, которой внезапно стало плохо в Сочи. О неожиданных возможностях скорой медицинской помощи рассказала корреспонденту ИА REGNUM сотрудница павильона бурятской культуры в сочинском этнопарке «Моя Россия» Саяна Ванчикова.

«Это произошло в Этнопарке «Моя Россия», где представлены разные регионы. Я здесь представляю Республику Бурятия. В тот день ко мне прибежали посетители и сказали, что девушке плохо», — рассказывает она.

16-летняя девушка сидела на земле рядом с матерью, едва не теряя сознание. Саяна Ванчикова принесла ей воды и сообщила службе безопасности парка, чтобы те вызвали скорую помощь. Однако прошло 7−10 минут, медиков не было, а девушке становилось все хуже. Тогда женщина позвонила своему знакомому — врачу Валерию Амагырову, который в это время находился в Бурятии.

«Валерий Павлович был у нас главным врачом скорой помощи, и я знала, что он сможет оперативно помочь. Главное, чтобы он взял трубку, потому что это было в шестом часу вечера, а у нас разница — пять часов», — сообщила Саяна.

Врач трубку взял и первым делом успокоил всех. Затем он узнал симптомы, выяснив от матери девушки, что у неё порок сердца.

«Думаю, сознание она стала терять из-за резкого падения давления и сильной духоты. Поэтому я посоветовал её аккуратно уложить, поднять ноги, положить на лоб мокрое полотенце и дать что-нибудь пахучее, например нашатырный спирт», — цитирует врача «КП Иркутск».

Саяна Ванчикова признается, что когда они услышали спокойный, уверенный голос Валерия Амагырова, поняли, что все будет нормально. Под его руководством ей вместе с матерью девушки и подоспевшим на помощь сотрудником из сибирского павильона, удалось стабилизировать состояние девушки и дождаться скорой. Впрочем, без быстрого вмешательства врача, находящегося за пять тысяч км, все могло закончиться гораздо хуже.

«Мы же все знаем, что если инсульт, то нужно быстро — в течение 5−10 минут прийти на помощь. Здесь то же самое, нужно было быстро оперативно действовать», — заключила женщина.