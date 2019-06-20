Столкновение бензовоза и автобуса под Челябинском: кто виноват?

Златоуст, Челябинская область, , 11:03 — REGNUM В южноуральском Златоусте сделаны первые выводы после столкновения бензовоза и рейсового автобуса. Нарушения найдены со стороны водителей обоих транспортных средств, сообщили журналистам в пресс-службе облпрокуратуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автобус выполнял рейс между Челябинском и Златоустом. Вечером 19 июня на 1751-м километре трассы М-5 он столкнулся с бензовозом. Установлено, что водитель не убедился в безопасности выезда с второстепенной дороги возле Златоуста на главную и столкнулся с бензовозом, который ехал со стороны Челябинска. Погибли мужчина 1987 и женщина 1954 годов рождения, которые были пассажирами автобуса. Остальные, в том числе водитель, доставлены в больницу.

Всего в автобусе с учётом водителя были 11 человек, в том числе ребёнок. Сотрудники ГИБДД прибыли на место и выявили нарушения со стороны водителя бензовоза. Оказалось, что водитель был без путевого листа, а также не прошёл предрейсовый медицинский осмотр и предрейсовый технический осмотр.

Также выявлено нарушение со стороны ООО «Строй континент». Оказалось, что во время реконструкции дороги не была согласована схема.

По указанию прокурора Златоуста возбуждено уголовное дело по фату нарушения Правил дорожного движения, повлекшего смерть двух граждан. Его расследует местный отдел полиции.

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