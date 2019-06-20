В Венгрии за гибель мигрантов осуждены четверо мужчин

Будапешт, , 11:13 — REGNUM Четверо мужчин приговорены к пожизненному заключению в суде Венгрии в четверг, 20 июня, за гибель 71 мигранта, чьи тела были найдены в грузовике на австрийской автомагистрали в августе 2015 года. Об этом 20 июня передает агентство Reuters.

Судья Эрик Мезолаки в ходе заседания заявил, что трое обвиняемых не будут иметь возможности условно-досрочного освобождения, а четвертый будет отбывать наказание в колонии минимум 30 лет.

Подозреваемые были признаны виновными в непредумышленном убийстве за отказ остановить рефрижератор, несмотря на мольбы находившихся внутри людей. Эта ужасная трагедия произошла на автомагистрали в Австрии в августе 2015 года.