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Ярославский губернатор поручил проверить стройку в зоне ЮНЕСКО

Общество

Ранее власти заявляли, что все законно

Ярославский губернатор поручил проверить стройку в зоне ЮНЕСКО
Эскиз кинотеатра

Ярославль, 20 июня 2019, 11:01 — REGNUM  Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил проверить строительство кинотеатра рядом с церковью Сретенья в центре Ярославля. Об этом сообщается на страницах в социальных сетях губернатора.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэрия выдала разрешение на строительство. Власти заявляли, что застройщик выполнил все необходимые согласования, в том числе с Минкультом. Стройка, против которой выступают градозащитники, уже началась.

«Дал поручение структурным подразделениям правительства региона и мэрии города Ярославля дополнительно и тщательно проработать вопрос возможного строительства нового кинотеатра на улице Кирова. Ранее проектная документация по кинотеатру была согласована в установленном порядке. Однако с 2015 года действуют изменения в строительные регламенты в отношении объектов культурного наследия, находящихся под охраной ЮНЕСКО, таких, как «Исторический центр города Ярославля», — сообщается, а официальных страницах Дмитрия Миронова в социальных сетях.

Пока неясно, будут ли приостановлены начавшиеся работы и на каком основании.

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