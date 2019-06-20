Четверг, 20 Июня 2019 года
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Китайская YTO Airlines проложила первый грузовой рейс из Сианя до Бангкока

Общество

Рейс будет выполняться грузовым самолетом Boeing 737 трижды в неделю

Китайская YTO Airlines проложила первый грузовой рейс из Сианя до Бангкока
Иллюминатор

Сиань, Китай, 20 июня 2019, 10:53 — REGNUM  Китайская авиакомпания YTO Airlines запустила прямой грузовой маршрут, соединяющий столицу провинции Шэньси города Сиань с тайским Бангкоком, сообщает агентство Синьхуа.

Рейс будет выполняться грузовым самолетом Boeing 737 трижды в неделю. Таким образом, новый маршрут стал уже вторым прямым грузовым между Сианем и городами Юго-Восточной Азии после рейса до столицы Вьетнама Ханоя.

Первый рейс из Бангкока был загружен 14 тоннами импортных мангустинов, тайскими мини-ананасами и другими тропическими фруктами Юго-Восточной Азии. Обратно он повезет в основном товары с площадок электронной коммерции.

Отметим, что авиакомпания YTO Airlines является подразделением сервиса экспресс-доставки YTO Express, который имеет 82 центра логистики по всему Китаю, и ведет деятельность с 150 странами и регионами по всему миру.

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