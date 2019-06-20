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Студенты Краснодарского сестринского института надеются на Путина

Общество

Институт не получил госаккредитацию и оказался на грани закрытия

Студенты Краснодарского сестринского института надеются на Путина
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Краснодар, 20 июня 2019, 10:53 — REGNUM  Студенты Краснодарского муниципального медицинского института высшего сестринского образования обратились за помощью на «прямую линию» к президенту России Владимиру Путину — молодые люди просят главу государства не допустить закрытия их вуза.

«Мы, студенты Краснодарского муниципального института высшего сестринского образования, очень обеспокоены судьбой нашего вуза. Возникла реальная угроза его закрытия», — говорится в обращении, появившемся в эфире «Первого канала».

Ранее Рособрнадзор отказал в государственной аккредитации вузу. На данный момент в институте обучаются 750 человек. Накануне, 19 июня, со студентами и их родителями встретился глава Краснодара Евгений Первышов, который заверил: без образования студенты сестринского института не останутся — они смогут учиться в Кубанском государственном медицинском университете, такая договоренность уже достигнута с ректором. На данный момент идет процесс получения университетом лицензии на высшее сестринское и среднее специальное образование, после получения лицензии (в течение полугода) начнется перевод студентов.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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