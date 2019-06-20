В результате землетрясения в Сычуани пострадали почти 249 тыс. человек

Чэнду, Китай, , 10:45 — REGNUM Почти 248,88 тыс. человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,0 в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

По данным на 16:00 по местному времени, 13 человек и еще 220 получили ранения. Среди раненых 153 человека получают в настоящее время лечение в госпиталях, сообщил генеральный секретарь муниципального правительства города Ибинь Ли Тингэнь.

Землетрясение, напомним, произошло в 22:55 по местному времени 17 июня. Эпицентр залегал на глубине 16 км по координатам 28,34 градуса северной широты и 104,9 градуса восточной долготы.

Более 52 тыс. человек были переселены из районов, пострадавших от землетрясения. Свыше 20 тыс. домов было повреждено или разрушено, согласно обновленной статистике. Свыше 3,1 тыс. человек участвуют в поисково-спасательных операциях.

Читайте ранее в этом сюжете: До эпицентра землетрясения в Сычуани допущен транспорт экстренных служб