В сети выложили автобиографическую книгу Бари Алибасова

Москва, , 10:38 — REGNUM На сайте группы «На-На» выложили автобиографическую книгу российского продюсера и музыканта Бари Алибасова «Основы на-найской философии», сообщил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

«В книге в форме диалогов и размышлений Алибасов откровенно рассказывает о себе, раскрывает всю подноготную советской эстрады и российского шоу-бизнеса», — сообщил Горжанкин.

Кроме того, отметил PR-директор, в книге раскрываются интересные факты о «любимцах публики — участниках группы «На-На».

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Отмечается, что печатная версия книги была выпущена в 1999 году, однако в настоящее время ее невозможно купить в магазинах. Выложенная на сайте группы «На-На» книга доступна для чтения и скачивания на бесплатной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня Алибасова госпитализировали с химическим ожогом внутренних органов после того, как он по ошибке выпил раствор для прочистки труб. Около двух недель продюсер провел в больнице и теперь восстанавливает свое здоровье.

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