Названы лидеры рынка импортного пива Южной Кореи

Сеул, , 10:42 — REGNUM В первом квартале 2019 года рынок пива Южной Кореи изменился и японские пивоварни почти уступили лидирующие позиции китайским. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сеть магазинов CU.

Согласно опубликованным данным, в первом квартале текущего года доля японского пива на рынке Южной Кореи сократилась до 27,5%. Известно, что в 2014 году данный показатель был равен 38,1%.

Не смотря на то, что японские пивзаводы лидируют по объему продаж в Южной Корее, жители страны все больше отдают предпочтение китайскому пиву «Tsingtao». Доля данного алкогольного напитка на рынке Южной Кореи увеличилась с 4,9% до 10,2%.

Известно, что среди импортируемых алкогольных напитков, четвертое место по популярности занимает пиво нидерландского производства (Heineken). Тем не менее, доля рынка нидерландских напитков сократилась с 10,3% до 9,8%.

С другой стороны, пиво бельгийского производства (Hoegaarden), что ранее занимало четвертую строчку в списке, напротив, стало набирать популярность среди жителей Южной Кореи, увеличив свою долю рынка с 9,9% — до 14%.

Пятую строчку в списке занимает французское пиво Kronenbourg 1664. Известно, что на южнокорейском рынке пива данной марке принадлежит 8,2%.

Кроме того, алкогольные напитки новозеландского происхождения были вытеснены из первой десятки по объему продаж. Доля рынка также сократилась до 1,4%.

Пиво чешского и немецкого производства, такие как Kosel и Paulaner, улучшили свои позиции на рынке страны заполучив 5,8% и 4,4% рынка соответственно. С другой стороны, пиво ирландского и датского производства, такие как Guinness и Carlsberg, напротив, потеряли свои позиции заполучив всего лишь 4,1% и 2,4% рынка.