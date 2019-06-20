Медведев мстит учителям? В Бурятии хотят спросить у Путина про зарплаты

Улан-Удэ, , 11:01 — REGNUM Учителя из Бурятии готовятся на «прямой линии» с президентом страны Владимиром Путиным задать вопрос о своих зарплатах. От имени педагогов республики к главе государства обратился учитель математики из Северобайкальска Цыремпил Доржиев.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Уже не первую прямую линию обращаюсь к вам от имени всех учителей. Мы считаем, что необходимо вести расчёт средней заработной платы педагогических работников не на физическое лицо, а на штатную единицу, то есть средней зарплаты на ставку», — пишет он.

По его словам, из-за низких базовых окладов, устанавливаемых региональными властями, учителя и врачи должны работать на несколько ставок, чтобы получать зарплату, приближенную к средней. По статистике средняя зарплата учителей в республике составляет около 33 тыс. рублей, хотя в реальности большинство получает 16−20 тыс. Сам Цыремпил Доржиев ранее сообщал, что работает на две ставки.

«В связи с этим мы хотим задать вопрос: когда правительство РФ установит базовые должностные оклады и Минтруд РФ подготовит ему соответствующий проект?» — спрашивает педагог.

В заключение учитель напомнил про слова председателя правительства России Дмитрия Медведева, который ранее признался, что получил в выпускном классе двойку за четверть.

Подробнее: Медведев признался, что получал двойку за четверть

«В связи с этим напрашивается вывод, а не решил ли председатель правительства напомнить о них учителям, возможно, это месть — нынешнее положение учителей. Считаем, что в правительстве РФ не место двоечникам!» — отметил Цыремпил Доржиев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 июня, проходит «прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным. Это мероприятие ежегодное — в прошлом году программа длилась 4 часа 20 минут, в течение которых глава государства ответил на 79 вопросов. В этом году вопросы начали принимать с 9 июня.

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