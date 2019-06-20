Родители школьников из алтайского курорта Белокуриха: «Мы за пятидневку!»

Белокуриха, Алтайский край, , 10:44 — REGNUM Родители школьников из алтайского курорта Белокуриха записали видеообращение на «прямую линию» с президентом и попросили сохранить в школах города пятидневную учебную неделю, передаёт Biysk-ok.ru.

«Для того чтобы проводить время со своими детьми, семьёй, иметь возможность заниматься спортом, развивать их способности и творчество», — отметила жительница Белокурихи Елена Коснырева.

«Я за пятидневку, потому что сын занимается хоккеем. И с ноября по март у нас шесть раз в неделю проходят тренировки, а единственный выходной день — это суббота, в который мы ходим к репетитору по английскому. Поэтому нам очень нужна эта суббота в качестве дополнительных занятий», — пояснила горожанка Анна Богатова.

Также в видеоролике приводятся доводы других жителей Белокурихи о необходимости школьной «пятидневки».

Напомним, «прямая линия» с президентом начнётся сегодня, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с этим событием.